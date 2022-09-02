Джакарта, , 09:00 — REGNUM Министр по делам религий Якут Чолил Кумас заявил, что существует вероятность того, что индонезийская квота на паломников увеличится в 2023 году, сообщает CNN Indonesia.

Паломники в Мекке (сс) ziedkammoun

«Существует вероятность того, что квота индонезийских паломников, совершающих хадж, увеличится в 2023 году. Сейчас квота составляет чуть более ста тысяч паломников», — заявил министр религии Индонезии.

Министр попросил сотрудников и другие связанные с этим стороны как можно лучше подготовиться к осуществлению хаджа в 2023 году.

Саудовская Аравия выделяет общую квоту в один миллион паломников за пределами страны.

Как сообщало ИА REGNUM, первая партия высокоскоростных поездов китайского производства для высокоскоростной железной дороги Джакарта — Бандунг прибыла в Индонезию.

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