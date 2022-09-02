Аргентина, 2 сентября, 2022, 09:00 — ИА Регнум. В Аргентине пневмония неизвестного происхождения унесла жизнь уже третьего человека за неделю, хотя число смертельных случаев пока ограничивается одной клиникой, сообщили в 1 сентября представители органов здравоохранения, как передает агентство France-Presse.

Больница

Девять человек в северо-западной провинции Тукуман заболели загадочным респираторным заболеванием, включая восемь медицинских работников клиники, сообщил журналистам министр здравоохранения провинции Тукуман Луис Медина Руис.

С понедельника 29 августа умерло уже трое человек — два медицинских работника и пациент клиники.

Медики проводят анализы, но, по словам министра, они уже исключили COVID-19, несколько типов гриппа, легионеллез и инфекцию, вызываемую хантавирусом, который распространяют грызуны.

Последней жертвой стала 70-летняя женщина, поступившая в клинику для проведения операции. Медина сказал, что эта женщина могла быть «нулевым пациентом, но этот вопрос сейчас изучается».

Загадочная болезнь унесла первую жертву среди медицинского персонала клиники в понедельник 29 августа, а вторую — два дня спустя.

У первых шести пациентов симптомы начали проявляться в период с 18 по 23 августа.

31 августа Медина заявил, что у пациентов выявлено «тяжелое респираторное заболевание с двусторонней пневмонией… очень похожее на COVID-19». Симптомы включают в себя рвоту, высокую температуру, диарею и ломоту в теле.

Из шести человек, получавших лечение, четверо находились в тяжелом состоянии в больнице, а двое — в изоляции дома.

Министерство здравоохранения провинции заявило, что вспышка может быть вызвана инфекцией, но также не исключаются «токсические или экологические причины».

«Мы не имеем дело с заболеванием, которое передается от человека к человеку», — добавил президент медицинского колледжа провинции Тукуман Эктор Сале, поскольку не было выявлено случаев заболевания среди близких контактов кого-либо из пациентов.