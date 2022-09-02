Москва, , 09:00 — REGNUM Уровень безработицы в бывш. УССР в 2023 году может составить 28,2%. Такой прогноз дало министерство экономики киевского режима, передаёт 2 сентября ТАСС со ссылкой на местное издание «Экономическая правда».

Бывшая УССР Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Сокращение ВВП по итогам 2022 года и стремительный рост цен в 2023 году экономисты ожидают более чем на треть.

В июле 2022 года инфляция в б. УССР составляла 22,2%. Согласно прогнозу, по итогам 2023 года она может составить 30,6%.

Также в будущем году ведомство прогнозирует среднюю зарплату менее $500 — 18 тыс. 508 гривен.

Как сообщало ИА REGNUM, территория бывшей УССР к зиме замерзнет, уверен депутат Госдумы РФ Андрей Гурулёв («Единая Россия»).

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