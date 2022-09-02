Рязань, , 08:56 — REGNUM Железнодорожный экспресс Рязань Москва, получивший имя Героя России, уроженца Рязанской области Сергея Сухарева, отправился по маршруту 1 сентября. Запуск именного экспресса состоялся на вокзале Рязань-1, в мероприятии принял участие врио губернатора Павел Малков, о чём он сообщил в своём телеграм-канале.

Церемония запуска экспресса Телеграм-канал Павла Малкова

Сергей Сухарев, выпускник Рязанского училища ВДВ, героически погиб в марте 2022 года при выполнении боевой задачи в ходе специальной военной операции.

«Рязанцы гордятся своим земляком, настоящим Человеком чести. Наш долг — сохранять память о мужестве героев. Благодарен РЖД за этот важный шаг. Присвоение поезду имени Сергея Сухарева — еще одно напоминание о доблести наших воинов. Важно, что на сегодняшней церемонии смогли присутствовать родные и близкие офицера-десантника. Его семья не останется без внимания и поддержки», — написал Малков.

Имя Сергея Сухарева присвоили электропоезду «Экспресс», который курсирует по маршруту из Москвы в Рязань и обратно. Информация о жизни и подвиге Сергея Сухарева размещена в вагонах, а на головных вагонах установлены изображение медали «Золотая звезда» и именная надпись «Сергей Сухарев — Герой России».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на улицах Рязани появились баннеры с героями СВО, в том числе — с портретом Сергея Сухарева.