Донецк, 2 сентября 2022, 08:55 — REGNUM Боевики ВСУ обстреляли четыре района Донецка, сообщили 2 сентября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В 7:22 боевики ВСУ обстреляли из Орловки Киевский район Донецка, выпустив четыре снаряда калибра 155 мм, в 7:28 — Калининский район Донецка (три снаряда калибра 155 мм).
Как сообщало ИА REGNUM, ранее 2 сентября киевские боевики обстреляли населенный пункт Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республике.