Донецк, 2 сентября, 2022, 08:55 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли четыре района Донецка, сообщили 2 сентября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 07:20 (совпадает с мск) — н. п. Нетайлово — г. Донецк (Куйбышевский, Кировский районы): выпущено 6 снарядов калибра 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

В 7:22 боевики ВСУ обстреляли из Орловки Киевский район Донецка, выпустив четыре снаряда калибра 155 мм, в 7:28 — Калининский район Донецка (три снаряда калибра 155 мм).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 2 сентября киевские боевики обстреляли населенный пункт Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республике.