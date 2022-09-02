Лысьва, Пермский край, 2 сентября, 2022, 08:55 — ИА Регнум. В городе Лысьве Пермского края в честь героя ДНР и Героя России Владимира Жоги назовут улицу. Информация об этом опубликована в группе «Ветераны боевых действий и военной службы Лысьвы» в соцсети «В Контакте».

Суть Времени ДНР ИА REGNUM Солдаты ДНР. Донецк

Решение принято на совещании комиссии по сохранению и охране объектов исторического и культурного наследия округа Лысьвенского округа. Члены комиссии единогласно поддержали инициативу ветеранов боевых действий на Северном Кавказе. Имя Владимира Жоги будет присвоено новой улице в посёлке Калинина — от улицы Сухой до улицы Дачной.

Владимир Жога (позывной — Воха) погиб 5 марта 2022 года в Волновахе, обеспечивая выход из этого населённого пункта мирных жителей. Он не дожил чуть менее двух месяцев до своего 29-летия. Был командиром отдельного разведывательного батальона «Спарта» Донецкой Народной Республики.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Добрянке в честь погибшего главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко решено назвать сквер.