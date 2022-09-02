Энергодар, Бывш. УССР, , 08:57 — REGNUM Первичную оценку состояния Запорожской АЭС провели участники миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Они увидели профессиональную работу персонала, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси журналистам.

Запорожская АЭС (ЗАЭС) © ИА REGNUM

Он отметил, что добраться до АЭС было непросто. Сотрудники миссии МАГАТЭ приступили к работе и провели первичную оценку.

«Мы видим самоотверженную работу персонала и руководства станции. Несмотря на сложную ситуацию и обстоятельства, они очень профессионально выполняют свою работу», — сказал Гросси.

Как сообщало ИА REGNUM, эксперты МАГАТЭ и глава организации Рафаэль Гросси 1 сентября прибыли с подконтрольной Киеву территории на Запорожскую АЭС.

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