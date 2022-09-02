Энергодар, Украина, 2 сентября, 2022, 08:57 — ИА Регнум. Первичную оценку состояния Запорожской АЭС провели участники миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Они увидели профессиональную работу персонала, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси журналистам.

ИА REGNUM Запорожская АЭС (ЗАЭС)

Он отметил, что добраться до АЭС было непросто. Сотрудники миссии МАГАТЭ приступили к работе и провели первичную оценку.

«Мы видим самоотверженную работу персонала и руководства станции. Несмотря на сложную ситуацию и обстоятельства, они очень профессионально выполняют свою работу», — сказал Гросси.

Как сообщало ИА REGNUM, эксперты МАГАТЭ и глава организации Рафаэль Гросси 1 сентября прибыли с подконтрольной Киеву территории на Запорожскую АЭС.

Читайте также: Гросси: МАГАТЭ сохранит постоянное присутствие на Запорожской АЭС