Барнаул, , 08:49 — REGNUM В Алтайском крае и Барнауле, где образовалась самая плотная сеть магазинов шаговой доступности, представлен весьма широкий ассортимент разнообразного продовольствия — как местных, так и общероссийских производителей, на любой вкус и кошелёк.

Барнаул. Цена и виды хлеба в обычном магазине Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

К примеру, 2 сентября в магазине по адресу Павловский тракт, 60-Д, сметана нескольких видов жирности продается по цене от 59 до 99 рублей за банку.

Творог (7 видов) стоит от 55 до 129 рублей за упаковку. Молоко представлено четырьмя разными производителями, стоимость пластиковой бутылки (пакета) варьируется от 69 до 99 рублей.

Магазин в Барнауле. Молочная продукция Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

Кефир продают от 46 до 97 рублей за бутылку (коробку).

Килограммовый пакет муки высшего сорта в зависимости от производителя стоит от 49 до 69 рублей. Килограммовая упаковка соли обойдётся от 9 до 13 рублей. Подсолнечное масло представлено в ценовой линейке от 98 до 146 рублей. Упаковка сока (в большом ассортименте) стоит 48 до 109 рублей.

Продовольствие в Барнауле: мука, соль, масло. Это почти «готовый» хлеб. Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

Также в обычном придомовом магазине обнаружился большой выбор сыров. В том числе — деликатесных: «Камамбер» (с белой плесенью), «Бри» по цене 179 рублей и «Grassan» (с голубой благородной плесенью) по цене 129 рублей за упаковку. Можно купить даже «Пармезан» за 129 рублей, «Сулугуни» — 247 рублей, «Моцареллу» — 89 рублей за упаковку. Простой «Советский» плавленый сыр стоит 38 рублей.

Барнаул. Простой магазин с непростыми сырами Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

Также на прилавках выставлено не менее восьми видов разного хлеба и десятки хлебобулочных изделий стоимостью от 4 до 49 рублей

Барнаульский магазин. Витрина с соком Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

Аналогичное изобилие можно увидеть на полках магазинов в соседней Республике Алтай.

Барнаульский магазин. Цена хлеба — от 4 рублей. Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

Как сообщало ИА REGNUM, в ряде зарубежных СМИ стали говорить о том, что антироссийские санкции привели к дефициту продовольствия в регионах РФ. Пропаганда настолько подействовала на некоторых обывателей, что особенно сердобольные из них даже шлют своим российским знакомым символические посылки с продуктами. Таким образом Запад пытается убедить своих потребителей в том, что в России ещё хуже, чем в странах ЕС — с душем, едой, водой, электричеством и ценой на эти ресурсы.

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