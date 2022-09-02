Барнаул, 2 сентября, 2022, 08:49 — ИА Регнум. В Алтайском крае и Барнауле, где образовалась самая плотная сеть магазинов шаговой доступности, представлен весьма широкий ассортимент разнообразного продовольствия — как местных, так и общероссийских производителей, на любой вкус и кошелёк.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Барнаул. Цена и виды хлеба в обычном магазине

К примеру, 2 сентября в магазине по адресу Павловский тракт, 60-Д, сметана нескольких видов жирности продается по цене от 59 до 99 рублей за банку.

Творог (7 видов) стоит от 55 до 129 рублей за упаковку. Молоко представлено четырьмя разными производителями, стоимость пластиковой бутылки (пакета) варьируется от 69 до 99 рублей.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Магазин в Барнауле. Молочная продукция

Кефир продают от 46 до 97 рублей за бутылку (коробку).

Килограммовый пакет муки высшего сорта в зависимости от производителя стоит от 49 до 69 рублей. Килограммовая упаковка соли обойдётся от 9 до 13 рублей. Подсолнечное масло представлено в ценовой линейке от 98 до 146 рублей. Упаковка сока (в большом ассортименте) стоит 48 до 109 рублей.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Продовольствие в Барнауле: мука, соль, масло. Это почти «готовый» хлеб.

Также в обычном придомовом магазине обнаружился большой выбор сыров. В том числе — деликатесных: «Камамбер» (с белой плесенью), «Бри» по цене 179 рублей и «Grassan» (с голубой благородной плесенью) по цене 129 рублей за упаковку. Можно купить даже «Пармезан» за 129 рублей, «Сулугуни» — 247 рублей, «Моцареллу» — 89 рублей за упаковку. Простой «Советский» плавленый сыр стоит 38 рублей.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Барнаул. Простой магазин с непростыми сырами

Также на прилавках выставлено не менее восьми видов разного хлеба и десятки хлебобулочных изделий стоимостью от 4 до 49 рублей

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Барнаульский магазин. Витрина с соком

Аналогичное изобилие можно увидеть на полках магазинов в соседней Республике Алтай.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Барнаульский магазин. Цена хлеба — от 4 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в ряде зарубежных СМИ стали говорить о том, что антироссийские санкции привели к дефициту продовольствия в регионах РФ. Пропаганда настолько подействовала на некоторых обывателей, что особенно сердобольные из них даже шлют своим российским знакомым символические посылки с продуктами. Таким образом Запад пытается убедить своих потребителей в том, что в России ещё хуже, чем в странах ЕС — с душем, едой, водой, электричеством и ценой на эти ресурсы.

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