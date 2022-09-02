Красноярск, , 08:48 — REGNUM За прошедшие сутки в Красноярском крае потушили один лесной пожар на площади 0,1 га. Возгорание действовало в Ермаковском районе и, по предварительным данным, возникло по вине местных жителей. Об этом ИА REGNUM сообщили 2 сентября в краевом министерстве лесного хозяйства.

Лесной пожар Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации минлесхоза, по состоянию на утро 2 сентября в крае действует один лесной пожар на площади 10 га — в Ермаковском районе. По предварительным данным, он возник из-за сухих гроз. С огнём борются сотрудники краевого Лесопожарного центра. Угрозы населённым пунктам нет, заверили в министерстве.

Напомним, леса Красноярского края патрулируют наземные службы и авиация. В 29 муниципалитетах для мониторинга лесопожарной обстановки задействовано 100 камер видеонаблюдения.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2022 года в Красноярском крае зарегистрировано свыше 1180 лесных пожаров на площади более 183 тыс. га.

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