Улан-Удэ, , 08:45 — REGNUM Жителей Бурятии предупредили о резком ухудшении погоды на предстоящих выходных. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

Снег в Бурятии Пресс-служба минтранса Бурятии

По данным Бурятского гидрометцентра, 3–4 сентября по территории республики ожидаются дожди, местами с мокрым снегом. Ветер усилится до 15-24 метров в секунду.

«Понижение температуры воздуха на 8 и более градусов. Местами образуется временный снежный покров! 5 сентября местами по республике ожидаются заморозки с понижением температуры до — 6 градусов!» — добавили в ведомстве.