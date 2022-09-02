Москва, , 08:43 — REGNUM Россия может только приветствовать признание независимости Луганской и Донецкой Народных Республик ближневосточными странами, но никак не навязывать его. Об этом директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ Александр Кинщак заявил 2 сентября РИА Новости.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

Он отметил, что возможное признание ЛНР и ДНР — это суверенное решение любого независимого государства, включая страны Ближнего Востока. Так, конце июня их независимость официально признала Сирия, сейчас стороны устанавливают дипломатические отношения.

«Естественно, мы можем только приветствовать подобные шаги. В отличие от наших западных партнеров, не собираемся никому их навязывать», — сказал Кинщак.

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