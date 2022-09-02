Хабаровск, 2 сентября, 2022, 08:41 — ИА Регнум. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв накануне 77-й годовщины окончания Второй мировой войны, 2 сентября почтил память героев-дальневосточников, погибших в самой кровопролитной войне, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Вячеслав Реутов, правительство Хабаровского края Хабаровск

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Глава края возложил цветы к Вечному огню на площади Славы в Хабаровске и принял участие в открытии медальона, установленного на постаменте памятника маршалу Советского Союза Александру Василевскому.

«Мы отмечаем ровно 77 лет со дня окончания Второй мировой войны — самого страшного испытания за всю историю человечества. Ценой огромных жертв был повержен нацистский режим в Европе, но требовалось поставить точку в планах милитаристов. И решающую роль в победе над агрессором сыграли наши земляки. В Хабаровске в августе–сентябре 1945 года располагался штаб Главного командования советских войск на Дальнем Востоке. Войска Первого и Второго Дальневосточных и Забайкальского фронтов провели молниеносную Маньчжурскую операцию, освободив от гнета народы Китая и Кореи. В феврале этого года наш президент принял решение о проведении специальной военной операции для защиты жителей Луганской и Донецкой Народных Республик от нацизма. Уверен, как и в 1945 году, наша страна вновь положит этому конец. Как и 77 лет назад, мы спасем мирных граждан от этой чумы. Потому что с нами правда», — сказал на митинге Михаил Дегтярёв.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине до сих пор поисковые отряды находят останки солдат, погибших в боях Второй мировой войны, и предают их земле с воинскими почестями. Об этом, поздравляя сахалинцев с 77-й годовщиной окончания Второй мировой войны и освобождения Южного Сахалина и Курильских островов, сказал председатель областной думы Андрей Хапочкин.