Южно-Сахалинск, , 08:41 — REGNUM Готовность Сахалина и Курил к предстоящему отопительному сезону составляет 80%. Власти островного региона заявили, что работы ведутся с опережением графика.

Котельная astrobl.ru

Читайте также: Отопительный сезон стартовал в Нарьян-Маре

«Активная подготовка к отопительному сезону началась сразу же после окончания подачи тепла в дома людей. Перед муниципальными образованиями и ресурсоснабжающими организациями стоит важная задача — обеспечить надёжность функционирования систем теплоснабжения, сократить аварии на сетях», — рассказала министр ЖКХ Сахалина Наталия Куприна.

Из областного бюджета на подготовку к зиме выделено более 1,1 млрд рублей.

Уже заменили 14,2 км теплосетей, 32,1 км водопроводных и 2,8 км сетей водоотведения.

Как сообщало ИА REGNUM, Нарьян-Марское муниципальное унитарное предприятие объединённых котельных и тепловых сетей провело пробную подачу тепла потребителям. Ранее возобновилась подача тепла в социальные учреждения.