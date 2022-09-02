Чебоксары, 2 сентября 2022, 08:48 — REGNUM В продовольственных магазинах Чувашии не наблюдается дефицита товаров. На полках одного из торговых объектов в столице республики широкий выбор. В этом 2 сентября убедился корреспондент ИА REGNUM.

Чебоксары, улица Ю. Гагарина, д. 35Б
Чебоксары, улица Ю. Гагарина, д. 35Б
ИА REGNUM
Чебоксары, улица Ю. Гагарина, д. 35Б
Чебоксары, улица Ю. Гагарина, д. 35Б
ИА REGNUM

В продуктовом магазине в изобилии мука, крупы, макаронные изделия, сыры, колбасы, сливочное и растительное масло, йогурты различных наименований, молочная продукция, хлеб и хлебобулочные изделия. Нет дефицита и среди непродовольственных товаров.

Чебоксары. ул. Ю. Гагарина, д. 35Б
Чебоксары. ул. Ю. Гагарина, д. 35Б
ИА REGNUM
Чебоксары, ул. Ю. Гагарина, 35Б
Чебоксары, ул. Ю. Гагарина, 35Б
ИА REGNUM

Напомним, в западных средствах массовой информации распространяются «свидетельства» о том, что в России из-за санкций Запада якобы возник дефицит продовольствия. Некоторые, особенно сердобольные иностранцы даже шлют своим российским знакомым символические посылки с едой.

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