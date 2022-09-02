Чебоксары, 2 сентября, 2022, 08:48 — ИА Регнум. В продовольственных магазинах Чувашии не наблюдается дефицита товаров. На полках одного из торговых объектов в столице республики широкий выбор. В этом 2 сентября убедился корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Чебоксары, улица Ю. Гагарина, д. 35Б

ИА REGNUM Чебоксары, улица Ю. Гагарина, д. 35Б

В продуктовом магазине в изобилии мука, крупы, макаронные изделия, сыры, колбасы, сливочное и растительное масло, йогурты различных наименований, молочная продукция, хлеб и хлебобулочные изделия. Нет дефицита и среди непродовольственных товаров.

ИА REGNUM Чебоксары. ул. Ю. Гагарина, д. 35Б

ИА REGNUM Чебоксары, ул. Ю. Гагарина, 35Б

Напомним, в западных средствах массовой информации распространяются «свидетельства» о том, что в России из-за санкций Запада якобы возник дефицит продовольствия. Некоторые, особенно сердобольные иностранцы даже шлют своим российским знакомым символические посылки с едой.

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