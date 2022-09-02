Уфа, 2 сентября, 2022, 08:59 — ИА Регнум. Председателем госкомитета Башкирии по жилищному и строительному надзору — главным государственным жилищным инспектором региона назначен Артур Давлетшин. Об этом сообщает пресс-служба главы Башкирии.

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Сообщается, что соответствующий указ был подписан главой республики Радием Хабировым.

Давлетшин родился 23 января 1990 года в Ишимбае. Стал выпускником Уфимского государственного авиационного технического университета, Ивановского государственного энергетического университета.

В 2012—2013 годах работал машинистом-обходчиком по турбинному оборудованию, машинистом топливоподачи ООО «Ново-Салаватская ТЭЦ».

В 2021—2022 годах занимал должность начальника отдела — государственного жилищного инспектора отдела государственного жилищного надзора и лицензионного контроля по Северному округу Уфы госкомитета Башкирии по жилищному и строительному надзору.

С 2022 году был первым заместителем председателя, исполняющим обязанности председателя госкомитета Башкирии по жилищному и строительному надзору.

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