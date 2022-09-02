Донецк, 2 сентября, 2022, 08:38 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли Макеевку в ДНР, сообщили 2 сентября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 06:50 (совпадает с мск) — н. п. Орловка — н. п. Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 2 сентября киевские боевики обстреляли населенный пункт Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республике.