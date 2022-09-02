Екатеринбург, 2 сентября, 2022, 08:38 — ИА Регнум. Державшаяся в Свердловской области в последние дни аномальная жара покинула регион. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Clandestino Жара

1 и 2 сентября столбик термометра поднимается выше +20 градусов. Но на улице в основном пасмурно. А 3 сентября ночные температуры опустятся ниже +10 градусов. Днём они едва будут превышать +15.

Как сообщало ИА REGNUM, также аномальная жара уходит из Челябинской области.