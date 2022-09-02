Оренбург, 2 сентября, 2022, 08:37 — ИА Регнум. В Оренбургской области в июле 2022 года жители оформили свыше 1,5 тыс. ипотечных жилищных кредитов на сумму 3,9 млрд рублей. Число выданных кредитов выросло по сравнению с маем в трое, с июнем — в полтора раза, сообщили 2 сентября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе оренбургского отделения Уральского главного Управления Центробанка России.

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Управляющий Отделением Банка России по Оренбургской области Александр Стахнюк пояснил, что весной спрос на ипотеку значительно сократился. Это главным образом зависело от колебаний уровня процентных ставок, в том числе по программам льготного ипотечного кредитования. »Однако с июня в регионе наблюдается восстановление спроса на жилищные кредиты, что связано со снижением ипотечных ставок вслед за уменьшением ключевой ставки», — сказал он.

Добавим, за семь месяцев 2022 года банки выдали населению более 10 тыс. ипотечных жилищных кредитов на сумму 24 млрд рублей. Задолженности по ипотеке на 1 августа составила 147,5 млрд рублей. Это на 14% больше прошлогоднего показателя.