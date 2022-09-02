Кишинёв, 2 сентября, 2022, 08:37 — ИА Регнум. Кишинёв выступает только за мирное урегулирование приднестровского конфликта. Об этом заявила 1 сентября на телеканале Pro TV президент Молдавии Майя Санду.

Иван Шилов ИА REGNUM Майя Санду

Она отреагировала на выступление главы МИД России Сергея Лаврова, что в случае нападения на российских миротворцев в Приднестровье Москва это расценит, как нападение на РФ.

«Мы — мирная страна. Мы приемлем только мирное разрешение приднестровского конфликта. Господин Лавров об этом в курсе, так как мы обсуждали это в формате «5+2», — сказала Санду.

При этом молдавский лидер отметила, что в настоящее время нет диалога между РФ и Молдавией на уровне президентов, и не планируется. Тем не менее на дипломатическом уровне продолжается обсуждение вопросов.

Стоит отметить, что Санду, заявляя о стремлении к миру, отказывается не только от участия в переговорах с Москвой, но и от переговоров с главой Приднестровья Вадимом Красносельским. При ней диалог между Кишинёвом и Тирасполем был в значительной мере свёрнут. Кроме того, когда киевский режим закрыл границу с Приднестровьем, молдавская сторона со своей стороны устроила блокаду ПМР, не пропуская туда фуры с лекарствами, продуктами и сырьем для предприятий.