Москва, , 08:37 — REGNUM В Москве в первые дни осени на смену жаре пришла прохлада. Её принёс циклон из Скандинавии принёс холодный воздух, но мало осадков, передают «Метеоновости».

Осень в городе Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В субботу, 3 сентября, ночью без осадков, +3… +5 °С, днём +13… +15 °С. Местами пройдут небольшие кратковременные дожди. Северо-западный ветер сменит направление на западное.

В воскресенье, 4 сентября, ночью холодно +4… +6 °С. Вероятность дождей сохранится. Днём воздух прогреется до +14… +16 °С. Температура ниже климатической нормы на 3-4 °С и соответствует второй половине сентября.

ИА REGNUM сообщало, 2 сентября в Москве будет облачно с прояснениями, местами небольшой дождь.

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