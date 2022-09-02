Ульяновск, , 08:34 — REGNUM Использование телефонов на уроках должно быть ограничено, но это «обычные правила школы» и должны действовать «без всяких заявлений министров, тем более ссылок» на санитарные нормы. Пользоваться на уроках телефоном можно, когда он нужен для образовательных тем и когда это согласовано с учителем. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил в прямом эфире депутат Госдумы Алексей Куринный (КПРФ), представляющий в нижней палате парламента Ульяновскую область.

Депутат прокомментировал заявление главы Минпросвещения России Сергея Кравцова о запрете использования мобильных телефонов на уроках в школах из-за новых санитарных правил. Парламентарий констатировал, что в настоящее время «никуда не денемся» от прогресса, «дети всё равно будут пользоваться гаджетами».

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«Я не отрицаю необходимости ограничить использование смартфонов, телефонов на время уроков, но по большому счёту здесь ссылаться не надо [на санитарные правила], это обычные правила школ. Не должны допускать, чтобы ученик сидел в телефоне во время урока», — сказал Алексей Куринный.

Он также назвал возможное условие использования гаджетов на уроках, напомнив, что телефон представляет не просто средство связи, но и является «маленьким компьютером»: по мнению депутата, «вполне допустимо» его использование «для работы с какими-то образовательными темами»:

«Пользоваться [на уроках можно], когда он нужен и когда это согласовано с учителем. Всё остальное, я думаю, сейчас может быть воспринято жёстко педагогическим сообществом в части того, как это будет выглядеть. То есть ты входишь в класс, здесь шкафчик, все кладут туда телефоны, учитель его закрывает на ключ? И, собственно, первое: будут ли сдавать телефоны наши дети, особенно в городах? У меня большие сомнения. Второе: ограничит ли это использование телефонов на уроке?»

Алексей Куринный также ставит вопросы «о санкциях» за нарушение школьных правил в части использования телефонов:

«Мне кажется, если в правилах школы будет записано, что кроме санкций учителя, ученик [за использование телефона на уроках] будет либо удаляться, либо будет делаться замечание, то эта практика вполне нормальная должна быть без всяких заявлений министров, тем более ссылок на СанПиН».