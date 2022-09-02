Ульяновск, 2 сентября 2022, 08:34 — REGNUM Использование телефонов на уроках должно быть ограничено, но это «обычные правила школы» и должны действовать «без всяких заявлений министров, тем более ссылок» на санитарные нормы. Пользоваться на уроках телефоном можно, когда он нужен для образовательных тем и когда это согласовано с учителем. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил в прямом эфире депутат Госдумы Алексей Куринный (КПРФ), представляющий в нижней палате парламента Ульяновскую область.
Депутат прокомментировал заявление главы Минпросвещения России Сергея Кравцова о запрете использования мобильных телефонов на уроках в школах из-за новых санитарных правил. Парламентарий констатировал, что в настоящее время «никуда не денемся» от прогресса, «дети всё равно будут пользоваться гаджетами».
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Он также назвал возможное условие использования гаджетов на уроках, напомнив, что телефон представляет не просто средство связи, но и является «маленьким компьютером»: по мнению депутата, «вполне допустимо» его использование «для работы с какими-то образовательными темами»:
Алексей Куринный также ставит вопросы «о санкциях» за нарушение школьных правил в части использования телефонов: