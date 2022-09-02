Майминский район, Алтай, , 08:34 — REGNUM В Республике Алтай перед судом предстанет инспектор группы надзора исправительной колонии №1 по обвинению в халатности. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры.

Колония Пресс-служба СУ СКР по Саратовской области

По данным следствия, вечером 12 июля один из заключённых попросил обвиняемого, находившегося на контрольно-пропускном пункте, выпустить его за пределы колонии якобы для включения осветительных приборов и уборки мусора. Сотрудник в нарушении требований внял просьбе и открыл дверь.

«Тем самым (инспектор) предоставил последнему беспрепятственный выход за пределы режимной территории, не сопроводив и не проконтролировав перемещение осужденного, в результате чего последний совершил преступление — побег из места лишения свободы», — отметили в ведомстве.

В ходе следствия обвиняемый полностью признал свою вину. Расследование уголовного дела к настоящему времени завершено, материалы направлены в Майминский районный суд.

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