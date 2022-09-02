Джакарта, 2 сентября, 2022, 08:31 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в провинции Ачех в Индонезии, сообщает CNN Indonesia.

Zeml.info Землетрясение

Агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии заявило, что землетрясение произошло 2 сентября в 10:34 по западно-индонезийскому времени.

Эпицентр землетрясения находился в море в 15 км к юго-востоку от района Ачех Сингкил. Очаг землетрясения залегал на глубине 20 км.

Подземные толчки также ощущались в провинции Северная Суматра.

Напомним, Индонезия располагается в сейсмически активной зоне земного шара на стыке трех литосферных плит.