Учалы, Башкирия, 2 сентября, 2022, 09:09 — ИА Регнум. В селе Учалы в Башкирии продовольствия достаточно. Полки магазина заполнены крупами, сырами, хлебобулочными изделиями, молочными продуктами и другим продовольствием, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александра Майер ИА REGNUM Магазин в селе Учалы в Башкирии

Читайте также: Жертвам пропаганды: на полках магазинов в Хакасии продовольствия в избытке

Александра Майер ИА REGNUM Магазин в селе Учалы в Башкирии

Александра Майер ИА REGNUM Магазин в селе Учалы в Башкирии

В селе с населением около шести тысяч человек в магазинах можно без проблем купить продукты питания, ассортимент товаров в супермаркетах огромный — это кроме небольших продуктовых магазинчиков, где также полки заполнены товарами.

Александра Майер ИА REGNUM Магазин в селе Учалы в Башкирии

У покупателя есть выбор — продукты питания разных видов, ценовых категорий, от разных производителей.

Александра Майер ИА REGNUM Магазин в селе Учалы в Башкирии

Об отсутствии дефицита товаров также свидетельствуют акции и скидки. Например, упаковку гречневой крупы можно купить за 77 рублей, риса — за 85, десяток яиц — за 47 рублей. Все фото сделаны в супермаркетах села Учалы, Башкирия.

Ранее западные издания сообщали о дефиците продуктов в магазинах России. Таким образом европейцев пытаются убедить в том, что в России ситуация хуже, чем на Западе.