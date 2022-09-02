Сингапур, , 08:29 — REGNUM Доллар приблизился к максимальным уровням за десятки лет по отношению к евро и иене, в то время как инвесторы не стремились его продавать в преддверии данных по занятости в США, которые могут подкрепить намерение ФРС повышать процентные ставки, как передает агентство Reuters.

Валюта Дарья Антонова © ИА REGNUM

Хороших данных по производственному сектору США оказалось достаточно, чтобы поднять доллар США выше 140 иен впервые с 1998 года, а также достичь 2,5-летнего максимума по отношению к британскому фунту и шестинедельных максимумов к австралийскому и новозеландскому долларам.

Относительно окрепшего доллара евро упал ниже паритета до $0,9958 и оказался недалеко от 20-летнего минимума прошлой недели $0,99 005. Иена стабилизировалась на уровне 139,91 за доллар после снижения до 140,27 в начале азиатских торгов.

Индекс доллара достиг максимума за 20 лет на отметке 109,99 в Нью-Йорке, затем немного снизился до 109,55. Он вырос более чем на 1% за неделю после того, как председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил на симпозиуме в Джексон-Хоул о намерении повышать ставки для обуздания инфляции.

Британский фунт упал на 0,7% за ночь и за неделю снизился примерно на 1,5%. За ночь он коснулся отметки $1,1499 и затем остановился на уровне $1,1546.

Австралийский и новозеландский доллары снизились примерно на 1% за неделю до $0,6789 и $0,6062, соответственно, что является самым низким уровнем с начала пандемии в 2020 году, когда американский доллар резко вырос.

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