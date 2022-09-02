Сингапур, 2 сентября, 2022, 08:29 — ИА Регнум. Доллар приблизился к максимальным уровням за десятки лет по отношению к евро и иене, в то время как инвесторы не стремились его продавать в преддверии данных по занятости в США, которые могут подкрепить намерение ФРС повышать процентные ставки, как передает агентство Reuters.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

Хороших данных по производственному сектору США оказалось достаточно, чтобы поднять доллар США выше 140 иен впервые с 1998 года, а также достичь 2,5-летнего максимума по отношению к британскому фунту и шестинедельных максимумов к австралийскому и новозеландскому долларам.

Относительно окрепшего доллара евро упал ниже паритета до $0,9958 и оказался недалеко от 20-летнего минимума прошлой недели $0,99 005. Иена стабилизировалась на уровне 139,91 за доллар после снижения до 140,27 в начале азиатских торгов.

Индекс доллара достиг максимума за 20 лет на отметке 109,99 в Нью-Йорке, затем немного снизился до 109,55. Он вырос более чем на 1% за неделю после того, как председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил на симпозиуме в Джексон-Хоул о намерении повышать ставки для обуздания инфляции.

Британский фунт упал на 0,7% за ночь и за неделю снизился примерно на 1,5%. За ночь он коснулся отметки $1,1499 и затем остановился на уровне $1,1546.

Австралийский и новозеландский доллары снизились примерно на 1% за неделю до $0,6789 и $0,6062, соответственно, что является самым низким уровнем с начала пандемии в 2020 году, когда американский доллар резко вырос.