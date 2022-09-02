Сеул, , 08:29 — REGNUM Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль встретился 1 сентября с председателем Административного управления Абу-Даби Халдуном Халифой аль Мубараком, который прибыл в Сеул в качестве спецпредставителя президента ОАЭ. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации южнокорейского президента.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

В ходе встречи президент Южной Кореи выразил надежду на то, что достигнутые ранее успехи в экономическом сотрудничестве двух стран послужат фундаментом для повышения уровня двусторонних отношений.

В свою очередь, представитель ОАЭ предложил наладить более тесное сотрудничество в области ядерной энергетики, энергетической безопасности, оборонной промышленности и инвестиций.

Юн Сок Ёль также выразил надежду на то, что президент ОАЭ Мохаммед бен Заид Аль Нахайян посетит Южную Корею в ближайшем будущем. В ответ Халдун Халифа аль Мубарак пригласил южнокорейского лидера посетить ОАЭ.