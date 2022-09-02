Донецк, 2 сентября, 2022, 08:28 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли Куйбышевский и Кировский районы Донецка, сообщили 2 сентября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukr Артиллерия ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 06:30 (совпадает с мск) — н. п. Нетайлово — н. п. Донецк (Куйбышевский, Кировский районы): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 2 сентября киевские боевики обстреляли населенный пункт Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республике.

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