Хабаровск, 2 сентября, 2022, 08:25 — ИА Регнум. Хабаровск на достройку инфекционного корпуса на 130 мест детской больницы имени А. К. Пиотровича получит дополнительно 480 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. ⠀

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Соответствующий документ о распределении федеральных средств подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Деньги будут направлены на закупку медицинского оборудования. Общая стоимость корпуса — 2 млрд рублей.

«Нехватка средств возникла в связи с удорожанием медицинского оборудования. Кроме этого, отставание по срокам строительства возникло из-за повышения стоимости на строительные материалы в 2021 году. Потребовалось время на проведение перерасчетов и госэкспертизы, которая подтвердила правомерность повышения стоимости строительства», — пояснили специалисты.

Ввод в эксплуатацию запланирован до конца 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, Михаил Мишустин готов дополнительно профинансировать закупку оборудования для онкобольницы в Ярославле.