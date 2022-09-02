Южно-Сахалинск, 2 сентября, 2022, 08:26 — ИА Регнум. Во всех районах Сахалина 3 сентября отметят день окончания Второй мировой войны. Самые масштабные мероприятия состоятся в Южно-Сахалинске, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве островного региона.

Иван Шилов ИА REGNUM День Победы

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77-ю годовщину освобождения Южного Сахалина и Курильских островов отметят в столице области торжественным шествием парадных расчетов. Представители органов власти, духовенства, военнослужащие, ветераны и жители города возложат цветы и гирлянды к Вечному огню.

Вечером на площади Победы состоится праздничный концерт ансамбля песни и пляски Тихоокеанского флота из Владивостока.

3 сентября на Сахалине будут работать более 60 площадок всероссийской акции «Диктант Победы».

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине до сих пор поисковые отряды находят останки солдат, погибших в боях Второй мировой войны, и предают их земле с воинскими почестями. Об этом поздравляя сахалинцев с 77-й годовщиной окончания Второй мировой войны и освобождения Южного Сахалина и Курильских островов, сказал председатель областной думы Андрей Хапочкин.