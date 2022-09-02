Хельсинки, , 08:35 — REGNUM Страны НАТО применяют пятую статью устава альянса, когда поставляют оружие киевскому режиму. Это нарушает международное право, заявил финский политолог Йохан Бекман киевскому изданию Ukraina.ru.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, поставка натовского оружия Киеву — это и есть применение пятой статьи устава НАТО о взаимной обороне всех членов альянса. Западные страны действуют так, будто б. УССР состоит в этом военном блоке.

«Это нарушение международного права. Если бы [б. УССР] была де-юре членом НАТО, это было бы легально. Но не сейчас», — сказал Бекман.

Североатлантический альянс превратил б. УССР в оружие против России. В соответствии с пятой статьёй устава НАТО вооружённое нападение на одну или несколько стран-участниц будет рассматриваться как нападение на них всех, добавил он.

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