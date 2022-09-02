Хельсинки, 2 сентября, 2022, 08:35 — ИА Регнум. Страны НАТО применяют пятую статью устава альянса, когда поставляют оружие киевскому режиму. Это нарушает международное право, заявил финский политолог Йохан Бекман киевскому изданию Ukraina.ru.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

По его словам, поставка натовского оружия Киеву — это и есть применение пятой статьи устава НАТО о взаимной обороне всех членов альянса. Западные страны действуют так, будто б. УССР состоит в этом военном блоке.

«Это нарушение международного права. Если бы [б. УССР] была де-юре членом НАТО, это было бы легально. Но не сейчас», — сказал Бекман.

Североатлантический альянс превратил б. УССР в оружие против России. В соответствии с пятой статьёй устава НАТО, вооружённое нападение на одну или несколько стран-участниц будет рассматриваться как нападение на них всех, добавил он.

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