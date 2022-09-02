Исламабад, 2 сентября, 2022, 08:24 — ИА Регнум. Жертвами масштабных наводнений, продолжающихся в Пакистане с середины июня, стали не менее 1208 жителей, ещё 6082 человека пострадали. Об этом вечером 1 сентября сообщает Национальное управление Пакистана по борьбе со стихийными бедствиями (NDMA).

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В опубликованном на сайте ведомства документе отмечается, что в ходе стихийного бедствия оказалось разрушено более 1,1 млн домов, около 436 тыс. из которых не подлежат восстановлению, размыто порядка 5 тыс. километров дорог, погибло не менее 733 тыс. голов скота.

Напомним, в начале августа в связи с тяжёлой паводковой ситуацией в Пакистане было объявлено чрезвычайное положение. В спасательных операциях на территории пострадавших регионов принимают участие подразделения вооружённых сил Пакистана, включая авиацию и тяжёлую инженерную технику.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Пакистане в результате наводнений, вызванных муссонными дождями и затронувших жизни более 33 млн человек, пострадавшими признаны 72 округа. Сотни тысяч жителей покинули свои дома и перебравшись в специальные лагеря «ежедневно сталкиваются с нехваткой продовольствия, чистой воды, убежищ и базовых услуг здравоохранения». Разрушены или повреждены многие объекты критической инфраструктуры — дороги, мосты и железнодорожная сеть.

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