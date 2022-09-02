Кишертский район, Пермский край, 2 сентября, 2022, 08:24 — ИА Регнум. В Пермском крае вечером 1 сентября выпал крупный град. Об этом сообщили в ГИС-Центре Пермского государственного национального исследовательского университета.

38. mchs. gov.ru Град

В селе Меча Кишертского района наблюдался нисходящий порыв (даунбарст) с крупным градом. По словам очевидцев, явление длилось примерно пять минут. За это время были снесены заборы, теплицы, сломаны деревья, поврежден шифер на крышах. Основной ущерб нанес град, диаметр которого достигал 20-30 мм. За пять минут сформировался мощный градовый покров.

Добавим, в регион пришли долгожданные дожди после длительной засухи. Пока больше всего осадков выпало в Верещагино — 11 мм. Осадков обложного характера в регионе не было более двух месяцев. В Перми за июль–август выпало всего 20 мм (оба месяца стали самыми сухими за 140 лет). Специалисты предупреждают, что 2 сентября на подходе сильный дождь.