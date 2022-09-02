Кемерово, 2 сентября, 2022, 08:24 — ИА Регнум. В Кемеровской области за семь месяцев с начала года зафиксирован рост производства пищевых продуктов на 5,6% по сравнению с январём-июлем 2021 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Кемеровостата.

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Наибольший рост показало производство растительно-сливочных и растительно-жировых спредов — в 5,3 раза.

Свинины произведено на 82% больше, чем за аналогичный период прошлого года, молочных смесей и продуктов маленьких детей — на 50,6%, пшеничной и пшенично-ржаной муки — на 5,5%.