Москва, 2 сентября 2022, 08:21 — REGNUM Европа не может компенсировать 62,8% трубопроводного газа из России, у лидеров стран ЕС есть только два выхода, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
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«Энергетическая безопасность Европы без России невозможна», — отметил Володин в телеграм-канале.
По его подсчетам, страны Европы могут найти компенсацию лишь 37,2% трубопроводного газа из объема 167 млрд кубометров, поставляемых Россией.
«Даже если перенаправить весь экспорт трубопроводного газа из Африки, а также стран Ближнего Востока и СНГ, Европа не сможет компенсировать 62,8% объема, ранее поставляемого из России», — указал парламентарий.
В 2021 году европейские государства закупили 341 млрд кубометров газа, из которых почти 50% — российский трубопроводный, отметил также Володин.
Для глав европейских государств наступил момент истины и у них есть два выхода из ситуации, которую они сами себе создали: отменить незаконные санкции против нашей страны и запустить «Северный поток — 2» или же оставить всё как есть, что приведёт к проблемам в экономике и ещё больше осложнит жизнь гражданам, резюмировал спикер Госдумы.
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Как сообщало ранее ИА REGNUM, страны и компании, которые введут ограничение цен на российскую нефть, больше её не получат, сообщил 1 сентября журналистам вице-премьер России Александр Новак.