Донецк, 2 сентября, 2022, 08:20 — ИА Регнум. Киевские боевики обстреляли населенный пункт Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республике, сообщили 2 сентября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

«После 06:00 (совпадает с мск) зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 06:00 — н. п. Новгородское — н. п. Пантелеймоновка: выпущено 5 снарядов калибром 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате артобстрела города Энергодар войсками киевского режима утром 1 сентября в двух детских садах произошли пожары.

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