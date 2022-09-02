Пекин, , 08:17 — REGNUM Большой транспортный самолет Y-20 военно-воздушных сил Народно-освободительной армии Китая (НОАК) прибыл в Австрию для участия в крупнейшем авиасалоне в Европе, который стартует 2 сентября, сообщает газета Global Times.

Китайский самолет Y-20 Alert5

Это первый случай, когда Y-20 будет выставлен на всеобщее обозрение в Европе, что, по мнению экспертов, продемонстрирует огромные достижения китайской авиационной промышленности и ВВС НОАК, наряду с прозрачностью и уверенностью Китая.

Австрийские вооруженные силы опубликовали видео, показывающее прибытие Y-20, который примет участие в предстоящем авиасалоне Airpower22, после того как представитель ВВС НОАК старший полковник Шэн Цзинькэ, объявил, что самолет полетит в Европу и присоединится к международному авиасалону в первый раз.

Двухдневный Airpower22, организованный Вооруженными силами Австрии и рекламируемый как крупнейшее авиасалон в Европе, стартует примет около 200 самолетов из 20 стран и регионов мира. Китайский транспортный самолет будет выставлен на статическую экспозицию для широкой публики на авиасалоне, сообщил организатор.

Участие Y-20 в мероприятии случилось после того, как в апреле большие группы Y-20 вылетели в Сербию для доставки зенитных ракет, закупленных восточноевропейской страной, что привлекло широкое внимание в Европе.

Участвуя в международном авиасалоне в Европе, ВВС НОАК демонстрируют свою прозрачность и уверенность, а демонстрация Y-20 позволит европейским посетителям мероприятия лучше понять достижения Китая в области авиации и осознать, что ВВС НОАК — это сила мира, считают аналитики.

В мире всего несколько стран, которые могут самостоятельно разрабатывать военные большие транспортные самолеты, такие как Y-20, что отражает мировой уровень китайской авиационной промышленности, заявил Global Times военный эксперт из Пекина Вэй Дунсю.

По словам Вэя, возможность преодолеть такое большое расстояние из Китая в Австрию также продемонстрировала возможности Y-20. По словам аналитиков, Y-20 часто появлялся на мировой арене и стал последней «визитной карточкой» Китая, которая подчеркивает приверженность страны выполнению своих обязанностей как крупной державы.

Среди зарубежных миссий Y-20 была миссия по доставке грузов для оказания помощи при стихийных бедствиях в Тонга в январе после того, как островное государство в южной части Тихого океана пострадало от извержения вулкана и последующего цунами. Самолет также выполнял миссию по доставке противоэпидемических материалов на Соломоновы острова в феврале, а также миссию по доставке предметов первой необходимости в Афганистан в июне после землетрясения. По последним данным, самолет доставил гуманитарную помощь в Пакистан в конце августа после того, как на страну обрушилось наводнение.

Китай также мог бы предложить Y-20 в качестве готового к экспорту продукта теперь, когда страна добилась прорыва в разработке отечественных двигателей, сказал Вэй. Благодаря своим выдающимся экономичным характеристикам Y-20 будет более конкурентоспособен на международном рынке, чем его российские и американские аналоги Ил-76 и С-17.