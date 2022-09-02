Калуга, , 08:43 — REGNUM Калужская область принимает активное участие в восстановление подшефного города Первомайск Луганской Народной Республики, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на главу администрации Первомайска Сергея Колягина.

Калужская бригада восстанавливает многоквартирный жилой дом по улице Куйбышева, 38 в Первомайске Пресс-служба правительства Калужской области

Основные задачи калужских специалистов на ближайшие две недели — текущий ремонт объектов теплоснабжения города, подготовка к осенне-зимнему периоду — пуску тепла. В приоритете — детские сады, школы, многоквартирные дома. Восстанавливают как сами здания, так и инженерную инфраструктуру, в том числе воздушные и кабельные линии электропередач, трансформаторные подстанции, котельные, теплотрассы. Об этом шла речь, в рамках совещания главы администрации Первомайска Сергея Колягина совместно с Александром Ефремовым — старшим группы от Калужской области, министром строительства и ЖКХ Калужской области Вячеславом Лежниным, руководителями управления Первомайсктепло – филиала ГУП «Луганскгаз», с членами калужских строительных бригад.

«Бригада подрядчиков из Калужской области, в частности, приступила к работам по восстановлению повреждённого прямым попаданием снаряда в результате боевых действий многоквартирного жилого дома по улице Куйбышева, 38. Сейчас полностью демонтирована шиферная кровля дома. Ремонт продолжается», — отметил Сергей Колягин.

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