Москва, 2 сентября, 2022, 08:16 — ИА Регнум. По итогам 1 сентября дня нефть марки Brent подешевела на 3%, до $92,06 за баррель. Нефтяной рынок находится под давлением трое суток заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

tpsdave Нефтепровод

Инвесторы по-прежнему обеспокоены снижением мирового спроса на нефть в связи с локдауном в Китае и замедлением темпов мировой экономики.

Аппетит к риску на мировых рынках уменьшился в связи с ужесточением денежно-кредитных политик крупнейшими мировыми Центробанками в борьбе с инфляцией и энергетическим кризисом в Европе, толкая вверх цены на топливо и доллар.

Сегодня, 2 сентября, на торгах в Азии Brent стоит $94,15 (+2,26%). Сегодня на встрече министры финансов стран G7 планируют одобрить и изложить свой план по установлению потолка цен на российскую нефть.

Вице-премьер Александр Новак сообщил журналистам, что введение потолка цен на российскую нефть крайне негативно отразится на мировом рынке и что Россия не будет поставлять нефть странам, которые поддержат эту схему.

Из-за санкций в Европе уже развалилось четыре правительства. Энергетический кризис начнёт набирать обороты осенью, так что ближе к концу года политическое напряжение в Европе заметно вырастет. В связи с этим могут последовать новые отставки.

Зона $9 — 91,50 выступает поддержкой. Кроме встречи G7 в центре внимания трейдеров находятся данные по рынку труда в США за август. Если покупатели удержат уровень, то на следующей неделе ожидается восстановления цены до $103.

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