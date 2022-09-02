Владивосток, 2 сентября, 2022, 08:14 — ИА Регнум. Во Владивостоке вечером 1 сентября из окна многоэтажного дома на улице Нейбута выпал мальчик. Скорая приехала быстро, но спасти ребёнка не удалось.

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В региональных телеграм-каналах сообщается, что мальчик выпал из окна квартиры на 7 этаже. Ребёнок пошёл в первый класс. Семья благополучная. На момент трагедии дома был один. Предполагается, что мальчик выглянул в окно — под домом находится детская площадка — опёрся на москитную сетку и вывалился.

Как сообщало ИА REGNUM, в городе Буе Костромской области 6-летний мальчик выпал из окна квартиры, расположенной на пятом этаже многоквартирного жилого дома.