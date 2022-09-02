Берлин, 2 сентября, 2022, 08:14 — ИА Регнум. Переговоры с президентом России Владимиром Путиным намерен продолжать канцлер Германии Олаф Шольц. Об этом 1 сентября политик заявил в ходе встречи с жителями Эссена, трансляция велась на сайте Welt.

OSCE Parliamentary Assembly Олаф Шольц

Шольц рассказал о своей встрече с российским лидером в Москве, уточнив, что она состоялась «за длинным столом». Кроме того, канцлер Германии указал, что он много раз общался с президентом России по телефону.

По словам Шольца, он собирается и далее не прекращать взаимодействие с президентом России и общаться с ним по различным вопросам. По мнению канцлера Германии, такой прямой диалог крайне важен во время политического кризиса, ведь это шанс донести Москве позицию стран Запада.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что канцлер ФРГ Шольц отверг возможность форсирования одностороннего запрета Германией на поставку газа из России.