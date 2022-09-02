Улан-Удэ, , 08:13 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ дефицита продуктов питания нет ни в одном магазине, что противоречит заявлениям западных СМИ об отсутствии еды в России, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Так, в первом же продовольственном магазине «Титан» на улице Борсоева, 69А представлен широкий ассортимент овощей и фруктов, круп и макаронных изделий, молочной продукции, колбас и так далее.

В расположенных буквально в пяти шагах магазинах «Николаевский» и «Абсолют» по адресам улица Борсоева, 31 и 25 полки также сложно назвать пустыми или даже полупустыми. Местные жители смогут найти здесь большой выбор колбас и ветчины, чая, тортов, йогуртов, овощей, фруктов и другой продукции.

Добавим, ранее в западных СМИ распространяются «свидетельства» о том, что в России из-за санкций Запада возник дефицит продовольствия. Некоторые, особенно сердобольные иностранцы даже шлют своим российским знакомым символические посылки с едой. Это помогает западной пропаганде убедить своих потребителей в том, что в России ещё хуже, чем в странах ЕС — с душем, едой, водой, электричеством и оплатой за них.

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