Уфа, 2 сентября 2022, 08:16 — REGNUM Президент России Владимир Путин наградил чрезвычайного и полномочного посланника 2 класса в отставке Ильдуса Илишева почетной грамотой. Соответствующее распоряжение было опубликовано 1 сентября на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно документу, государственный деятель Башкирии Илишев поощрен за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации.
Ранее Илишев занимал пост заместителя премьер-министра правительства Башкирии — министра культуры и национальной политики региона.
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