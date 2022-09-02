Уфа, 2 сентября, 2022, 08:16 — ИА Регнум. Президент РоссииВладимир Путин наградилчрезвычайного и полномочного посланника 2 класса в отставкеИльдуса Илишева почетной грамотой. Соответствующее распоряжение было опубликовано 1 сентября на официальном интернет-портале правовой информации.

Kremlin.ru Владимир Путин

Согласно документу, государственный деятель Башкирии Илишев поощрен за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации.

Ранее Илишев занимал пост заместителя премьер-министра правительства Башкирии — министра культуры и национальной политики региона.

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