Путин наградил государственного деятеля Башкирии почетной грамотой
Уфа, 2 сентября, 2022, 08:16 — ИА Регнум. Президент РоссииВладимир Путин наградилчрезвычайного и полномочного посланника 2 класса в отставкеИльдуса Илишева почетной грамотой. Соответствующее распоряжение было опубликовано 1 сентября на официальном интернет-портале правовой информации.
Kremlin.ru
Владимир Путин
Согласно документу, государственный деятель Башкирии Илишев поощрен за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации.
Ранее Илишев занимал пост заместителя премьер-министра правительства Башкирии — министра культуры и национальной политики региона.
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