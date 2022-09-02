Москва, , 08:11 — REGNUM Рубль 1 сентября спокойно начал первую осеннюю торговую сессию и сохранял спокойствие до закрытия торгов, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Деньги Иван Шилов © ИА REGNUM

Пара доллар/рубль провела день в узком диапазоне 60,00–60,45 руб., проигнорировав снижение нефтяных котировок на 3%.

По итогам дня рубль продемонстрировал разнонаправленную динамику. Пара доллар/рубль повысилась на 0,13%, до 60,31 руб., юань/рубль — на 0,08%, до 8,72 руб. Пара евро/рубль упала на 0,92%, до 59,89 руб., фунт/рубль — на 0,63%, до 71,35 руб.

Рубль также проигнорировал сообщение от Bloomberg. Агентство распространило информацию о том, что правительство РФ рассматривает возможность покупки китайских юаней и иных валют дружественных стран на $70 млрд в 2022 году.

Якобы это делается, чтобы приостановить укрепление рубля. В правительстве РФ опровергли информацию о планах покупки валют в 2022 году.

Американская валюта подорожала на Форекс к большинству основных валют в ожидании новых сигналов относительно денежно-кредитной политики ФРС и в преддверии отчета по рынку труда в США за август.

Еженедельные данные о первичных заявках на пособие по безработице и производственный индекс деловой активности ISM оказались лучше ожиданий, поэтому на американской сессии ожидается высокая волатильность.

У рубля сейчас низкая чувствительность к внешним факторам, поэтому американская статистика вряд ли выбьет пару доллар/рубль из диапазона 59,50–60,50 руб. Рубль сохранит движение в указанном диапазоне, пока не пробьет одну из границ.

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